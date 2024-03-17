Подмосковье 17 марта 2024, 10:05 Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева проверила работу 58 избирательных участков в Коломне и Воскресенске

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Заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева посетила 58 избирательных комиссий в Коломне и Воскресенске. Нарушений здесь не зафиксировано.

Екатерина Лобышева отметила высокую явку избирателей в течение первых двух дней голосования. Сама она тоже проголосовала на участке в городском округе Коломна.

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«России нужна стабильность и развитие, а людям — видимый эффект от работы всех уровней власти», — добавила Лобышева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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