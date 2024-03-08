Подмосковье 08 марта 2024, 13:49 Депутат Мособлдумы Черемисов сыграл в хоккей с любительскими командами в преддверии 8 Марта https://t.me/cheremisov_mk/4316

Читать 360tv в

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поучаствовал в товарищеском матче в составе команды хоккейного клуба «Гвардия МО» с любительскими командами «Луч» и ЖФК «Зеленовка». Спортсмены состязались на новой ледовой арене спортивного комплекса «Орион Технопул» в городском округе Балашиха.

Игру приурочили к Международному женскому дню.

Реклама

По словам Марка Черемисова, очень важно оказывать поддержку тем видам спорта, в которых активное участие принимают женщины.

«ХК „Луч“ как раз занимается популяризацией любительского женского хоккея. В перспективе это принесет людям поколение новых спортсменов. ЖФК „Зеленовка“ — самые отважные девушки городского округа, они развивают дворовый спорт», — рассказал Черемисов.

Он поздравил спортсменок и пожелал им оставаться такими же прекрасными и никогда не сдаваться, как в хоккее, а девушки из хоккейного клуба «Луч», в свою очередь, подарили команде «Гвардия МО» памятный сувенир в виде шайбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».