Подмосковье 06 февраля 2024, 22:51 Депутат Мособлдумы Александр Легков передал олимпийскую медаль для экспозиции на Аллее славы на ВДНХ Фото: российское общество «Знание»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на открытии экспозиции побывали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, а также российские спортсмены.

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Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная инфраструктура развивается не только в Сочи, но и по всей стране и поблагодарил спортсменов за их мастерство, веру и преданность Родине.

Вместе с Александром Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Напомним, что Аллея Славы — это выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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