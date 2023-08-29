29 августа 2023, 10:39
Депутат Колунов предложил дать пожарным право таранить припаркованные машины для спасения жизней
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наделить пожарных правом свободно устранять препятствия на пути к горящим зданиям, когда единственный проезд загроможден легковыми машинами. Это сэкономит драгоценное время для спасения жизни людей.
Депутат рассказал, что пожарные снова не смогли проехать к источнику задымления в подмосковном ЖК «Пироговская Ривьера».
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«Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идет о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам», — говорит Сергей Колунов.
Теоретически возможность таранить автомобили есть у пожарных и сейчас. В законе существует понятие «крайней необходимости», когда речь идет о спасении жизней. Однако на практике огнеборцы таким правом не пользуются, потому что боятся юридических последствий и сложных объяснений. Колунов предлагает законодательно упростить процедуру и разрешить пожарным устранять препятствия по собственному усмотрению, если других путей объезда нет.
«С этой целью следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить „мягко“ — с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, защитить саму пожарную машину от повреждений. Такая возможность сэкономит драгоценное время», — говорит депутат.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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