Подмосковье 29 августа 2023, 10:39 Депутат Колунов предложил дать пожарным право таранить припаркованные машины для спасения жизней

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наделить пожарных правом свободно устранять препятствия на пути к горящим зданиям, когда единственный проезд загроможден легковыми машинами. Это сэкономит драгоценное время для спасения жизни людей.

Депутат рассказал, что пожарные снова не смогли проехать к источнику задымления в подмосковном ЖК «Пироговская Ривьера».

Реклама

«Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идет о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам», — говорит Сергей Колунов.

Теоретически возможность таранить автомобили есть у пожарных и сейчас. В законе существует понятие «крайней необходимости», когда речь идет о спасении жизней. Однако на практике огнеборцы таким правом не пользуются, потому что боятся юридических последствий и сложных объяснений. Колунов предлагает законодательно упростить процедуру и разрешить пожарным устранять препятствия по собственному усмотрению, если других путей объезда нет.

«С этой целью следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить „мягко“ — с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, защитить саму пожарную машину от повреждений. Такая возможность сэкономит драгоценное время», — говорит депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».