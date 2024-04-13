Подмосковье 13 апреля 2024, 16:49 Депутат Ирина Спирина поучаствовала в уборке Белого сквера в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

В микрорайоне Левобережный в Химках прошел субботник. Под руководством муниципального депутата Ирины Спириной сотрудники коммунальных служб и местные жители провели уборку территории Белого сквера на улице Пожарского.

В ходе работ в парке привели в надлежащий вид информационные стенды, лавочки, урны, а также убрали газоны. Всего планируется благоустроить более 130 общественных пространств.

Реклама

«Апрель — это месяц благоустройства, когда коммунальщики, трудовые коллективы, общественные деятели и горожане по всем Химкам активно участвуют в озеленении и улучшении городской среды. Мы с коллегами по Совету депутатов организуем субботники во дворах и парках. Из года в год все больше жителей присоединяется к нам, чтобы помочь сохранить красоту и чистоту нашего и города», — поделилась Ирина Спирина.

Напомним, что, помимо наведения чистоты, у жителей есть возможность повлиять на преображение Химок. На федеральном портале za.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства в 2024 году. В перечень вошли 11 общественных пространств городского округа Химки. Тот объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».