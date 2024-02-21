Подмосковье 21 февраля 2024, 16:31 Депутат Ирина Роднина ответила на юридические вопросы семей участников СВО из Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина встретилась с семьями бойцов специальной военной операции из Химок. Она ответила на вопросы близких военнослужащих и дала юридические консультации.

На встрече присутствовал депутат городского округа Артуром Каримовым. Он также ответил на вопросы близких военнослужащих. Семьи мобилизованных граждан часто не осведомлены, на какую поддержку они могут рассчитывать. Также на встрече обсудили вопросы потребностей бойцов.

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«Несмотря на полное обеспечение военнослужащих, слишком много элементов оснащения, которые быстро выходят из строя при выполнении поставленных задач. Все запросы взяла на личный контроль. Обязательно поможем нашим ребятам», — сказала депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Артур Каримов отметил, что на базе Торгово-промышленной палаты по городскому округу Химки работает бесплатный юридический центр для населения и предпринимателей.

«Особое внимание уделяется семьям мобилизованных и военнослужащим. Специалисты центра дают юридические консультации, помогают оформлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера», — рассказал депутат.

В Химках продолжает работу социальный координатор регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». На территории городского округа также ведется большая работа по переобучению и трудоустройству демобилизованных бойцов, а также предоставляют порядок адаптации жилого помещения для инвалидов. Записаться на прием или проконсультироваться можно по телефону: +7 (498) 602-00-23.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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