Подмосковье 29 декабря 2023, 23:47 Депутат Госдумы Роман Терюшков исполнит новогоднее желание ребенка из ДНР

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Депутат Госдумы Роман Терюшков поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Политик снял шар ребенка из Тельмановского района Донецкой Народной Республики, который мечтает о мобильном телефоне на Новый год.

«Акция направлена на то, чтобы ребята из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и чьи родители сейчас защищают нашу страну смогли ощутить атмосферу праздника», — отметил Терюшков.

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По словам депутата, автор послания на елочном шарике обязательно получит телефон.

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин тоже снял шар с желанием мальчика из этого же района ДНР. Ребенок мечтает о прогулочном самокате с большими колесами.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала 4 декабря. Дети с инвалидностью, оставшиеся без родителей или ребята из многодетных семей отправляют свои мечты в посланиях на елочных украшениях. Также среди маленьких адресатов есть жители новых российских регионов и дети отцов, служащих в зоне СВО. Исполнить желание мечтателей может любой человек.