29 декабря 2023, 23:47
Депутат Госдумы Роман Терюшков исполнит новогоднее желание ребенка из ДНР
Депутат Госдумы Роман Терюшков поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Политик снял шар ребенка из Тельмановского района Донецкой Народной Республики, который мечтает о мобильном телефоне на Новый год.
«Акция направлена на то, чтобы ребята из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и чьи родители сейчас защищают нашу страну смогли ощутить атмосферу праздника», — отметил Терюшков.
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По словам депутата, автор послания на елочном шарике обязательно получит телефон.
Депутат Государственной Думы Геннадий Панин тоже снял шар с желанием мальчика из этого же района ДНР. Ребенок мечтает о прогулочном самокате с большими колесами.
Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала 4 декабря. Дети с инвалидностью, оставшиеся без родителей или ребята из многодетных семей отправляют свои мечты в посланиях на елочных украшениях. Также среди маленьких адресатов есть жители новых российских регионов и дети отцов, служащих в зоне СВО. Исполнить желание мечтателей может любой человек.
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