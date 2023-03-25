Подмосковье 25 марта 2023, 02:30 Депутат Госдумы Полякова обсудила вопросы здравоохранения с жителями Красногорска

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Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась с жителями жилого комплекса «Изумрудные холмы». В разговоре поучаствовали министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и глава Красногорска Дмитрий Волков. Беседа касалась вопросов госпитализации и лечения в округе.

Местная жительница Лидия Жиркова обратилась за консультацией по вопросу лечения ревматоидного артрита. Сапанюк предложил изменить тактику лечения и пройти дообследование в городской клинической больнице № 1.

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Жительница из Нахабино обратилась по вопросу лечения катаракты глаз. Еще один визит касался санаторно-курортного лечения мужчины с сахарным диабетом.

«Мы сделали прием в новой поликлинике, чтобы посмотреть, как она функционирует после ее ввода в эксплуатацию и пообщались с жителями», — пояснила парламентарий.

По ее словам, по всем вопросам уже дали соответствующие распоряжения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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