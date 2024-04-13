Подмосковье 13 апреля 2024, 17:22 Депутат Госдумы Ирина Роднина организовала субботник в поселке Лунево в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Государственной думы Ирина Роднина и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар присоединились к жителям поселка Лунево городского округа Химки на субботнике. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

Участники разделили территорию поселка на участки и провели уборку не только вблизи домов, но и в зонах отдыха.

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«Ничего так не сближает, как совместный труд. Мы славно потрудились на субботнике: убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары. Радует тот факт, что местные жители ответственно подошли к данному мероприятию и пришли на генеральную уборку города целыми семьями», — отметила Ирина Роднина.

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