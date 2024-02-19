Подмосковье 19 февраля 2024, 21:47 Депутат ГД Вячеслав Фетисов пожелал юными хоккеистам из Лыткарина успехов на соревнованиях Источник фото: Александр Щербаков

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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в ходе рабочего визита в Лыткарино встретился с юными хоккеистами. Он пожелал ребятам успехов в грядущих соревнованиях.

На встрече родители и юные спортсмены поделились с депутатом своими успехами, задали множество вопросов и рассказали, как они видят развитие спортивной инфраструктуры в городе.

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По словам Фетисова, детям необходимо предоставить все возможности развивать свой талант в спорте. И не важно, станут ли дети профессиональными спортсменами в будущем, главное — это здоровый образ жизни, умение ставить цели и достигать их — качества, которые прививаются с детства.

В завершение встречи Фетисов пожелал юным хоккеистам успехов в предстоящих соревнованиях и напомнил о важности трудолюбия и упорства в достижении целей.

Напомним, что благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в Лыткарине построили Ледовый спортивный комплекс, в котором дети занимаются фигурным катанием и хоккеем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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