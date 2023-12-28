Эксклюзив 28 декабря 2023, 22:04 Депутат ГД Чаплин исполнил новогоднюю мечту девочки из Новоазовского района ДНР

Читать 360tv в

Депутат Государственной думы Никита Чаплин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Ему предстоит исполнить желание девочки-подростка из Новоазовского района ДНР.

Девочка мечтает о ноутбуке, который ей нужен для учебы и творчества.

Реклама

«Она творческая личность, хочет проектировать ландшафтные парки, детские площадки, жилые массивы для родного края. Это замечательное желание, и я просто обязан его исполнить», — отметил Чаплин.

В 2023 году на «Елке желаний» оказались мечты детей участников СВО и ребят из новых регионов России. Чаплин уверен, что важно не только исполнить желание, но и укрепить уверенность, что «Россия — одна большая семья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее снял с «Елки желаний» три шара, ему предстоит исполнить три мечты детей из ДНР и Московской области.