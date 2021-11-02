Депутат Фомичев проверил качество ремонта дороги в СНТ «Радио»

Качество ремонтных работ на дорогах балашинского СНТ «Радио» в рамках госпрограммы Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 2021 году» проверил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Было заасфальтировано 350 квадратных метров неровной дороги.

С просьбой отремонтировать проезжую часть к властям неоднократно обращались жители СНТ.

«Вся работа ведется для того, чтобы жители ездили с комфортом, дети чувствовали себя безопасно. Мы в этом году собрали очень много наказов от жителей, именно здесь было много просьб починить дорогу. Жители нас благодарят, огромное спасибо за их активность», — рассказал Вячеслав Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

Из 34 садовых некоммерческих товариществ Балашихе в этом году новое дорожное полотно было проложено в 13 СНТ.

Председатель СНТ «Радио» Геннадий Долматов уточнил, что дорога была отремонтирована начиная от Восточного шоссе.

«До этого проезжая часть была с щебеночным покрытием, нашим жителям это не нравилось, многие сворачивали, думая, что они заблудились. Теперь мы очень довольны», — подчеркнул Долматов.

Источник фото: телеканал «360»

В трех деревнях Балашихи по президентской программе полностью обеспечены газом были 220 домов. Работы продолжатся в других населенных пунктах, в которых проживают 550 человек.