Подмосковье 27 марта 2024, 10:20 Депутат Артур Каримов провел личный прием граждан в Химках Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов отработал более 20 обращений жителей с начала года. Задать вопросы народному избраннику все желающие могли на личном приеме.

На встрече жители рассказали депутату о вопросах перерасчета за услуги ЖКХ и работе отопления домов.

Реклама

«Проконсультировал химчанку по юридическим вопросам. Конечно, в числе традиционных — обращения в части жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Все вопросы держу на контроле до полного их решения», — сказал он.

Обратиться к депутату также можно через Telegram-бот.

Система коммуникации жителей и депутатов работает в Химках по отработанной системе, которую выстроили по распоряжению главы округа Дмитрия Волошина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».