Подмосковье 08 марта 2023, 16:22 Денис Мантуров поздравил с 8 Марта работниц текстильной фабрики в Люберцах

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Зампред Правительства и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров осмотрел производственные цеха фабрики «Пехорка» в Люберцах. После этого он поздравил работниц предприятия с Международным женским днем.

«Хочу отметить, что работницы предприятия внимательно следят за инновационными технологиями в текстильной и легкой промышленности, изучают запросы дизайнеров трикотажной одежды, интересуются тенденциями моды», — заявил Мантуров.

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Сейчас на фабрике работают 120 человек, большинство из них — женщины. Предприятие специализируется на производстве пряжи для ручного и машинного вязания. Оно вошло в реестр 500 преуспевающих компаний России и каждый год побеждает в конкурсе «100 лучших товаров России».

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Порядка 25% российской пряжи для ручного вязания принадлежит фабрике «Пехорка». В прошлом году рост продукции вырос на 20%. Материалы для производства растительного и животного происхождения, а также из искусственных и синтетических волокон. Компания соблюдает принципы безотходного производства.

Недавно фабрика из Люберец провела интеграцию с Троицкой камвольной фабрикой. Подразделение компании открыли и в нижегородском Боре. Помимо пряжи на фабрике делают согревающие пояса, наколенники, налокотники из лечебной верблюжьей шерсти в аптекарских целях.

Сейчас предприятие работает над запуском продукции премиум-класса, которая заменит импортную пряжу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелково с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.

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