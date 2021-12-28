«Хочется, чтобы это было заметно». Губернатор Подмосковья рассказал о важности расселения из аварийного жилья

Губернатор Подмосковья рассказал о расселении из аварийного жилья в регионе на встрече с журналистами в Доме правительства Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что немаловажным в решении вопроса является федеральное регулирование.

«Это важный вопрос для людей из трущоб. То, что расселяют в Москве, — это, конечно, неважнецкие дома — но если не сравнивать их с бараками в других городах нашей страны. По факту это так, не является секретом. Поэтому мы, в свою очередь, конечно, делаем акцент на расселении трущоб. Реновация не была бы возможной, если бы не федеральное регулирование, оно есть», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор региона пояснил, что реновация возможна и благодаря помощи наиболее крупных округов Подмосковья — Мытищ, Раменского и Балашихи.

«Ключевое — ты не можешь снести старые бараки и построить вместо двух этажей десять и расселить тем самым тех, кто жил в бараках, потому что спрос на жилье и сама экономика строительства не позволяют это сделать. То есть ты должен долить из какого-то источника — регионального или федерального бюджета. И те регионы, которые могут себе это позволить, делают это более масштабно, более комфортно. Те регионы, которые не имеют столько мышц, сил, говоря образным языком, вынуждены или просить помощи у федералов, или искать у себя источники. Мы нашли такие источники и начали их в программу двигать — Мытищи, Балашиха, Раменское», — рассказал глава Подмосковья.

Губернатор Московской области добавил, что важны масштабы расселения из аварийного жилья, для чего необходимы значительные ресурсы.

Те 50, 150 или даже тысяча семей очень важны для нас. Но важен масштаб. Хочется расселять, чтобы это было заметно. И здесь нужны очень серьезные ресурсы. Без федеральной программы так масштабно нам это будет сложно реализовать

«Первые шаги мы делаем. Наработки есть, методики. Потому что человеку очень важно понять — если ты расселяешь меня из барака или из безнадежно устаревшего дома, я хочу понять, куда переезжаю и в какого качества жилье переезжаю. И если ты мне показал то, что мне нравится, — окей, я тебя поддерживаю», — отметил Андрей Воробьев.

Также власти разработали программу, по которой жители при расселении из аварийного жилья получают деньги на приобретение недвижимости и покупают в зависимости от своих пожеланий и потребностей.

«Другое дело, что, может быть, ты будешь вынужден добавлять на большую площадь свои ресурсы, свои деньги, ипотеку брать. Это удобно, потому что тебе не нужно сидеть, ты берешь сегодня. Это удобный инструмент, я думаю, будет очень популярным», — добавил Андрей Воробьев.