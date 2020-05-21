День Волги отмечают 20 мая. Над оздоровлением реки трудятся в Подмосковье и не только

Кроме этого, до конца 2020 года планируется проведение конкурсных процедур и по другим очистным сооружениям, одно из них расположено в г. о. Шатура. В рабочем процессе проектирование 11 сооружений в муниципальных образованиях: Лыткарино, Павловский Посад, Коломенский, Сергиево-Посадский, Клин, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Кашира, Домодедово, Дмитровский, Можайский округ, также в течение года начнется проектирование очистных сооружений в г. о. Дубна.

«Главная задача федерального проекта, которую поставил президент Российской Федерации и губернатор Подмосковья перед нами — снижение доли неочищенных сточных вод, поступающих в Волгу от очистных сооружений в 3 раза, — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Если говорить в цифрах, то это снижение на 0,25 кубических км неочищенной воды в год. После выполнения уже текущих реконструкций и строительства водных объектов к 2021–2023 гг. на территории Московской области загрязнение Волги уменьшится на 0,13 кубических км, что позволит нам в срок реализовать план национального проекта наполовину».

На территории Московской области выполняются полноценные реконструкции водных объектов, в результате чего уменьшается износ, модернизируется оборудование и восстанавливаются проектные мощности.

Кроме этого, соблюдаются требования по минимизации использования реагентов в процессе очистки и исключению выбросов токсичных веществ, в том числе хлора, в водные объекты. После проведения всех работ вода, поступающая из очистных сооружений, будет чище, чем в самих водоемах.