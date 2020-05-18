Названы города России, где воздух стал чище в период самоизоляции

Анализ проводился в 12 городах, которые принимают участие в федеральном проекте «Чистый воздух». По итогам тестов, в Магнитогорске, Медногорске и Норильске удалось добиться улучшения результатов благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, предприятий и объектов энергетики.

В Череповце показатели улучшились благодаря снижению выбросов от предприятий. В Братске же улучшения показателей смогли добиться за счет снижения транспортных потоков, а в Липецке, несмотря на улучшения, наблюдается существенный вклад в экологию города со стороны предприятий. Эксперты также зафиксировали снижение выбросов в воздух в Чите, но нашли в нем вредные вещества.

В Нижнем Тагиле наблюдается незначительное улучшение, предположительно связанное с уменьшением интенсивности дорожного движения.

Значительных изменений качества воздуха не обнаружено в Красноярске, Новокузнецке и Челябинске.

В одном из городов зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха из-за промышленных выбросов, отмечается в материале. «Городом-аутсайдером» стал Омск.