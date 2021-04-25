День труда и городского округа отметили в Луховицах

В субботу в Луховицах отметили День труда и городского округа. В рамках праздника были награждены врачи, учителя и трактористы.

Праздник собрал десятки горожан. Луховицы — это округ, где развиваются промышленность и сельское хозяйство. Несмотря на тяжелый для экономики 2020 год, аграрии увеличили производство продукции почти в два раза. Сегодня благодарственные письма от губернатора, почетные грамоты от главы округа и знаки Московской областной думы получили медики, учителя и трактористы — те, кто каждый день работает на благо Подмосковья.

«Тепличный комбинат 16 гектаров до ноября еще построит, это будет 60. В июне планируется открытие дилерского центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов. И еще у нас много интересных инвесторов пришло. И наконец-то пришли инвесторы в Моховое», — рассказал глава округа Владимир Барсуков.

Городскому округу Луховицы всего четыре года. Но гордиться уже есть чем. В частности, в поселке Газопроводск открылась современная школа. В Белоомуте введен в эксплуатацию гидроузел. Отремонтировано 45 километров теплотрасс, построено 22 станции очистки воды. Планы в округе грандиозные: проектируется детский сад, ремонтируются дороги, а село Дедино вошло в число 35 петровских городов. Теперь в старинном здании оборудуют музей, а еще сделают пешеходную площадь размером три гектара. Работы много, но жители к ней готовы.