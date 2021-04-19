Около 14% озимых культур удобрили в Подмосковье с начала полевых работ

Подмосковные аграрии удобрили уже 12 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Это 14% от запланированного объема. Такой шаг важен для прорастания и появления всходов.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он уточнил, что внесение удобрений называется подкормкой растений.

Состояние озимых культур в Подмосковье в основном хорошее и удовлетворительное Сергей Воскресенский.

По словам министра, аграрии подкормили более восьми тысяч многолетних трав, а это 13% от плана.

Сейчас лидерами по площади сева озимых зерновых культур в регионе стали Зарайск, Луховицы Серебряные Пруды, Кашира и Ступино.

Ранее Воскресенский рассказал, что в этом году в Подмосковье засеют не менее 600 тысяч гектаров. На них посадят, например, картофель и зерновые культуры.