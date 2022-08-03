День соседей отметили в поселке Андреевка в Солнечногорске битвой красок

День соседей отметили жители поселка Андреевка. Жители смогли бесплатно попить газировку, поесть сладкую вату, а также побороться друг с другом красками Холи.

Солнечногорск стал лидером Международного дня соседей в Подмосковье. Праздник прошел в восьмой раз в регионе, рассказала координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова. До этого его проводили в Поварово-1, Кривцове, Луневе и Смирновке. Жители смогли бесплатно попить газировку с сиропом, поесть сладкую вату, принять участие в веселых стартах и играх с аниматорами. Кульминацией мероприятия стала битва красками Холи.

Юные гости праздника смогли применить свои художественные навыки и разрисовать стену отопительного пункта в центре двора. Как рассказала генеральный директор УК «ЮгСтро» Ольга Мальцева, организаторы заметили большую любовь детей к искусству и дали им возможность сделать поселок ярче.

«У нас есть дети, которые любят рисовать, мы это замечаем, у нас есть наскальные надписи, граффити. Поэтому было принято решение подготовить объект, который дети смогут на своё усмотрение разукрасить», — сказала она.

Главная цель акции — возрождение добрососедства и повышение грамотности в жилищных вопросах. На празднике гости стали ближе и теперь будут знать друг друга не только как тех, кто шумит по ночам, но и как тех, к кому можно обратиться за помощью.

Праздники будут проходить в области до октября. А следующее похожее мероприятие состоится уже 20 августа — во Всероссийский день дворового спорта.