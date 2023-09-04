04 сентября 2023, 15:24
День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Ногинске
В Ногинске прошла акция «Я помню…» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Ее организовали возле дома Дениса Пудовкина, который участвовал в спасательной операции при захвате школы в Беслане.
Отец Дениса никогда не пропускает подобные мероприятия.
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«Запомните одно — героями не рождаются, героями становятся. Я знаю это по Денису», — обратился к пришедшим отец Дениса Евгений Пудовкин.
Во время штурма военнослужащий спецподразделения «Вымпел» освобождал заложников. Погиб во время исполнения служебного долга.
«Мы вместе, вместе с Денисом. Он жив в наших сердцах. Мы гордимся им. Мы помним», — заявил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.
День памяти отмечали и в Центральном парке. Он прошел в рамках второго открытого окружного фестиваля «Рок против террора».
«День Беслана, когда терроризм проявил себя самым чудовищным образом. Вся молодежь и жители нашей страны отнеслись к этому правильно — как к неприемлемой форме нашей жизни», — уточнил депутат Богородского городского округа Олег Карцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.
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Теракт в Беслане
Богородский
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