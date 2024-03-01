Подмосковье 01 марта 2024, 12:04 День семейного здоровья пройдет в центральной поликлинике Солнечногорска 2 марта Медиасток.рф

Читать 360tv в

Центр амбулаторной онкологической помощи совместно с Центральной поликлиникой Солнечногорска проведет День семейного здоровья. Все желающие 2 марта смогут пройти осмотр у дерматолога, маммолога и онколога, а также ультразвуковое исследование и обследование с помощью дерматоскопа.

«При ранней диагностике у пациента намного больше шансов на выздоровление. Мы рекомендуем регулярно посещать дни здоровья и своевременно проходить диспансеризацию. Кроме того, на дне здоровья вы сможете получить консультацию сразу нескольких специалистов», — рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской больницы Андрей Тюриков.

Реклама

Всех желающих ждут 2 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Рекинцо, Центральная поликлиника. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Записаться можно по номеру: 8 (495) 592-85-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».