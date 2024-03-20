Подмосковье 20 марта 2024, 15:33 День сдачи ЕГЭ родителями прошел в музее «Новый Иерусалим» в Истре Телеканал «360»

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Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Истре в пятый раз. Более 70 родителей выпускников написали итоговый экзамен по истории в музее «Новый Иерусалим».

Участникам предстояло выполнить упрощенный вариант экзамена, который состоял из теста и письменной части. Благодаря акции родители выпускников поняли, как помочь своим детям подготовиться к сдаче экзаменов.

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«Предмет довольно сложный, но очень важный — история. Поэтому, когда предложили учувствовать, конечно, согласилась. Замечательно, что есть такая возможность родителям побыть на месте своего ребенка, ощутить все эти волнения и переживания, ну и вспомнить знания, которые были получены в школе», — отметила одна из участниц акции Елизавета Макеева.

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Тестирование прошли не только жители Истры, но и Красногорска, Можайска, Наро-Фоминска и других муниципалитетов. Всего в акции приняли участие около 21 тысячи родителей и детей.

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Результаты экзамена будут известны уже через несколько дней. Они придут на электронную почту, указанную при заполнении бланков.

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