Подмосковье 18 мая 2023, 13:07 День рождения старейшей команды страны отметят в Орехово-Зуеве 19 мая Алена Жамкова

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Московская областная дума утвердила День первой футбольной команды. Новую дату отпразднуют в Орехово-Зуеве 19 мая.

Именно в этом округе появилась первая сборная по футболу в стране. Первый матч прошел в 1887 году. Новый вид спорта привезли и развивали в городе англичане, служившие на Морозовских фабриках. Большая заслуга в популяризации футбола принадлежит семье Чарнок, ее представители занимали на ткацких мануфактурах руководящие должности и использовали игру с мячом как профилактику пьянства среди подчиненных.

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В начале ХХ века в России стали появляться футбольные лиги. В матчах за кубок имени Роберта Фульда — известного столичного покровителя футбола — команда «Орехово» одерживала победу четыре раза подряд. Клуб несколько раз менял название, сейчас он известен как «Знамя труда».

В 1962 году команда из Орехово-Зуева вышла в финал Кубка СССР, где встретилась с донецким «Шахтером». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперников.

Сегодня «Знамя труда» играет во второй лиге Футбольной национальной лиги. В этом году состав команды заметно обновился.

«К нам вернулся наш воспитанник Диего Малания, успевший поиграть за столичный клуб „Велес“ и другие команды. Также из „Велеса“ к нам перешел Самюэль Аденийи. Пополнили состав и перспективные ребята из нашей молодежной команды», — рассказал генеральный директор футбольного клуба Сергей Бондарь.

В Орехово-Зуеве 21 мая состоится важный матч. На своем поле команда «Знамя труда» встретится с традиционным соперником и лидером чемпионата — «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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