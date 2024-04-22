Подмосковье 22 апреля 2024, 12:21 День призывника прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Ежегодный праздник День призывника прошел в Солнечногорске. Призывники, юнармейцы и военнослужащие приняли участие в митинге у памятника выпускникам офицерских курсов в микрорайоне Выстрел.

Участниками митинга стали будущие защитники Отечества, кадеты, юнармейцы, школьники, ветераны, представители администрации Солнечногорска, военного комиссариата и местного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». Почетные гости обратились к призывникам с напутственной речью, а после прошла церемония возложения цветов к памятнику.

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«Призывникам желаем служить достойно, беречь родину и не подвести наш округ. Всегда помните, что военная служба — это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Торжественная часть продолжилась в Доме культуры «Выстрел». Для приглашенных гостей и воспитанников военно-патриотического клуба «Единство» провели мастер-классы по сборке и разборке автоматов и пистолетов-пулеметов, а поисковый отряд «Витязь» представил передвижную выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны.

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