День открытых дверей пройдет в МГОУ 13 февраля. Подключиться можно и онлайн

Московский государственный областной университет в полдень 13 февраля проведет День открытых дверей. В вузе гости узнают все о правилах приема абитуриентов, профилях и особенностях целевого обучения.

Посетителям расскажут о направлениях работы университета и его проектах. Например, особое внимание здесь уделяют науки. В стенах МГОУ уже стартовал VI Международный фестиваль науки, объединивший ученых, школьников, студентов, исследователей.

Гости узнают об образовательных программах, доступных в 2021 году. Например, на факультете психологии МГОУ откроют новый профиль «Начальное образование и информатика».

Появятся и два профиля «Образование детей с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями», «Дошкольное инклюзивное образование».

Для участников организуют насыщенную программу. С утра здесь начнутся консультации по вопросам подготовки и поступления. Проведут и экскурсию по МГОУ, а также мастер-классы на разные темы.

Узнать подробнее о Дне открытых дверей можно по ссылке. Всех гостей ждут по адресу: город Мытищи, улица Веры Волошиной, дом № 24.

Все желающие смогут принять участие в мероприятии и онлайн. Подключиться к трансляции удастся по ссылке.