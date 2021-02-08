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    08 февраля 2021, 17:29

    От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки

    Анастасия Аброськина, Мария Новикова

    В Подмосковье стартовал VI Международный фестиваль науки. Его участниками станут около трех тысяч человек. Это ученые, студенты, школьники, аспиранты, педагоги и исследователи. Впереди у них 50 научных мероприятий, но из-за пандемии часть программы перевели в онлайн.
    От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Открытие приурочили ко Дню российской науки. Оно состоялось в Московском государственном областном университете. Там же определят победителей, рассказала ректор МГОУ Елена Певцова.

    Всего на фестивале представят более восьми направлений. А это не только педагогические науки, но и нанотехнологии, биомедицина

    Елена Певцова.

    В этом году вуз отмечает 90-летний юбилей. В честь круглой даты здесь подготовили выставку, где подчеркнули главную традицию МГОУ — преемственность поколений ученых.

    От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «На выставке представили заслуженных и народных художников России, работы их учеников. Это нынешние преподаватели МГОУ. А третье поколение — это нынешнее студенты», — отметил декан факультета изобразительных искусств и народных ремесел МГОУ Павел Чистов.

    Ученики уже воплощают в жизнь смелые проекты. Они показали свои работы и на площадке с робототехникой.

    От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Главная задача фестиваля науки — заинтересовать талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.

    Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться можно по ссылке. Он продлится 11 дней.