От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки
Открытие приурочили ко Дню российской науки. Оно состоялось в Московском государственном областном университете. Там же определят победителей, рассказала ректор МГОУ Елена Певцова.
Всего на фестивале представят более восьми направлений. А это не только педагогические науки, но и нанотехнологии, биомедицина
В этом году вуз отмечает 90-летний юбилей. В честь круглой даты здесь подготовили выставку, где подчеркнули главную традицию МГОУ — преемственность поколений ученых.
«На выставке представили заслуженных и народных художников России, работы их учеников. Это нынешние преподаватели МГОУ. А третье поколение — это нынешнее студенты», — отметил декан факультета изобразительных искусств и народных ремесел МГОУ Павел Чистов.
Ученики уже воплощают в жизнь смелые проекты. Они показали свои работы и на площадке с робототехникой.
Главная задача фестиваля науки — заинтересовать талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.
Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться можно по ссылке. Он продлится 11 дней.