От роботов до биомедицины. В Подмосковье начался VI Международный фестиваль науки

Источник фото: телеканал «360»

Открытие приурочили ко Дню российской науки. Оно состоялось в Московском государственном областном университете. Там же определят победителей, рассказала ректор МГОУ Елена Певцова.

Всего на фестивале представят более восьми направлений. А это не только педагогические науки, но и нанотехнологии, биомедицина Елена Певцова.

В этом году вуз отмечает 90-летний юбилей. В честь круглой даты здесь подготовили выставку, где подчеркнули главную традицию МГОУ — преемственность поколений ученых.

Источник фото: телеканал «360»

«На выставке представили заслуженных и народных художников России, работы их учеников. Это нынешние преподаватели МГОУ. А третье поколение — это нынешнее студенты», — отметил декан факультета изобразительных искусств и народных ремесел МГОУ Павел Чистов.

Ученики уже воплощают в жизнь смелые проекты. Они показали свои работы и на площадке с робототехникой.

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача фестиваля науки — заинтересовать талантливую молодежь и внедрить в Московской области научные инновации мирового уровня.

Узнать все подробности о фестивале и зарегистрироваться можно по ссылке. Он продлится 11 дней.