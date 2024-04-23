Подмосковье 23 апреля 2024, 16:50 День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Колледж «Подмосковье» в Химках организовал день открытых дверей для школьников. Абитуриенты приняли участие в мастер-классах по парикмахерскому искусству, кулинарному мастерству, попробовали себя в роли медработников, побывали в сварочных и токарных мастерских.

Абитуриенты узнали секрет оформления заварного, воздушного и песочного угощения, научились создавать вечерние укладки на моделях, а также оказывать первую медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях и проверять лекарства на подлинность.

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Также будущим студентам провели экскурсию по токарным и слесарным мастерским, а также в мастерской «Автодело». Школьники посетили мастер-класс по зачистке сварочного шва, снятию крышки клапана двигателя, разработке 3D-моделей, программированию и обработке на лазерном станке, сборке токарного и фрезерного инструментов.

«Подобные мероприятия — прекрасная возможность для подрастающего поколения поближе познакомиться с профессиями и опробовать их на себе. В том числе, встретиться и пообщаться с преподавателями и, возможно, будущими одногруппниками», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Всего день открытых дверей посетили более 280 человек. Мероприятие провели при поддержке управления по образованию администрации городского округа Химки.

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