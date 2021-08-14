Туристической жемчужине Подмосковья 875 лет! Прямая трансляция из Зарайска

Зарайск в субботу празднует свое 875-летие. Древнейший город Московской области с размахом отмечает юбилейную дату. «360» ведет прямую трансляцию торжественных мероприятий в городе.

Вечером на сцену выйдет Вера Брежнева. А еще прогремит салют в честь юбилея города.

Песни для горожан на праздничном концерте также споют Александр Айвазов, группы «Демо» и «Инфинити», DJ Грув, экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов и многие другие.

Концертные программы, спортивные соревнования, мастер-классы и многие другие мероприятия по случаю 875-летия Зарайска пройдут на главной площади, в парках и на набережной.

В Зарайске стартовал и фестиваль воздухоплавания. Насладиться видом города с высоты можно, совершив пятиминутный полет на воздушном шаре. Интерактивные и творческие площадки будут целый день работать на площади Революции, Советской и Красноармейской улицах.