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    14 августа 2021, 17:59

    Туристической жемчужине Подмосковья 875 лет! Прямая трансляция из Зарайска

    Александр Блинов

    Зарайск в субботу празднует свое 875-летие. Древнейший город Московской области с размахом отмечает юбилейную дату. «360» ведет прямую трансляцию торжественных мероприятий в городе.

    Вечером на сцену выйдет Вера Брежнева. А еще прогремит салют в честь юбилея города.

    Песни для горожан на праздничном концерте также споют Александр Айвазов, группы «Демо» и «Инфинити», DJ Грув, экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов и многие другие.

    Концертные программы, спортивные соревнования, мастер-классы и многие другие мероприятия по случаю 875-летия Зарайска пройдут на главной площади, в парках и на набережной.

    В Зарайске стартовал и фестиваль воздухоплавания. Насладиться видом города с высоты можно, совершив пятиминутный полет на воздушном шаре. Интерактивные и творческие площадки будут целый день работать на площади Революции, Советской и Красноармейской улицах.