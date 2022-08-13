День физкультурника отметили в Пестовском парке Балашихи

Празднование всероссийского праздника Дня физкультурника прошло в парках Балашихи. Для жителей провели разнообразные культурные мероприятие, а для спортсменов — множество спортивно-массовых мероприятий.

«В Пестовском сегодня царит праздничная атмосфера, состоялся настоящий праздник спорта. У нас сегодня проходили зарядка с чемпионом, ее провела призер по гандболу Мария Сидорова, прошли также соревнования-эстафеты, начались соревнования по дисциплинам настольный теннис, волейбол, самокатный спорт. Больше 15 игр здесь представлено на протяжении всего дня. 240 комплектов медалей мы разыграем сегодня. Я думаю, весь город сможет принять участие и побороться за призы. Самое главное- мы сегодня проводим время с пользой для здоровья, в активном движении: танцы, спорт — все это заряжает и позволяет быть всегда в здоровом теле и здоровом духе», — рассказал начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Инструкторы и представители «Активного долголетия» провели мастер-классы для жителей округа.

«Приятно, что такое большое количество людей откликнулось на проведение Дня физкультурника. Для нашего города эти праздники немаловажны, потому что это многим нравится. Тут много и маленьких детей, и взрослых людей. Кроме того, в городе развивается строительство спортивных площадок и стадионов, что находит отклик в сердцах людей. Это очень важно. Самое главное — настроение, с которым сегодня сюда пришли жители, это показывает, что мероприятие очень значимое», — отметила главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

В парке провели также мастер-класс по новому виду спорта — текболу. По-другому его еще называют теннис-бол. Как в пинг-понге, нужно перекидывать мяч на сторону соперника, но задействованы при этом должны быть только ноги и голова. Такая игра очень хорошо развивает технику футболиста, многие команды стали использовать ее в качестве разминки. Играть можно и один-на-один и три-на-три. Стол для игры изогнутой формы, чтобы было удобнее играть.

«Праздник — это всегда хорошо, много мероприятий. В городе многое делается для спорта, есть движение вперед. Радостные и хорошие впечатления. Для жителей это всегда важно, потому что это помогает людям расслабиться, получить удовольствие, люди понимают, что город заботится о своих жителях. Из таких мелочей складывается удовольствие в жизни. Всегда положительные эмоции, такие праздники надо постоянно проходить. От этого всем станет лучше, люди станут улыбаться чаще», — подчеркнул гендиректор спортклуба «Балашиха» Сергей Щукин.

Он пообещал также провести зарядку со спортсменами в теннисном клубе СК «Балашиха».

Во время праздника провели награждение тех, кто вносит большой вклад в развитие спорта в округе. Балашиха по праву гордится призерами Олимпийских игр и чемпионами мира и Европы. Благодарственное письмо губернатора Московской области за высокий профессионализм вручили директор МБУ физкультуры и спорта Балашихи школы олимпийского резерва «Метеор» Евгению Николаеву. Почетной грамотой Московской областной думы наградили также начальника управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никиту Тарасевича.

В данный момент в Балашихе активно развиваются более 60 видов спорта, работают более 70 спортивных клубов, учреждений и секций. В спортивных школах занимаются более 5500 человек. Ежегодно у балашихинских спортсменов свыше 200 призовых мест в официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях. Местным спортсменам ежегодно присваивается более 500 спортивных разрядов.

День физкультурника отмечают с 1980 года. В этот день по всей стране проходят мероприятия спортивной направленности, в которых участвуют работники сферы физкультуры и спорта, спортсмены, а также любители активного образа жизни.

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