Подмосковье 23 мая 2023, 13:37 День диагностики меланомы прошел в больнице Долгопрудного Unsplash

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Специалисты кожно-венерологического отделения Долгопрудненской больницы провели прием и осмотр пациентов в День диагностики меланомы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Просветительская акция по профилактике опасного заболевания кожи проводится в России с 2007 года.

Главным методом для выявления меланомы является осмотр новых образований при помощи дерматоскопа. Прибор позволяет оценить структуру опухоли и выявить признаки злокачественного роста при помощи специального направленного света и 10-кратного увеличения видимости.

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Ежегодно в России выявляется порядка 12 тысяч случаев меланомы. В 40% диагнозов заболевание приводит к летальному исходу по причине обнаружении болезни на поздних стадиях. За годы существования проекта обследование прошли более 176 тысяч человек, у 3175 пациентов было выявлено подозрение на меланому.

Ухудшение экологической ситуации, увеличение проницаемости атмосферы для ультрафиолетовых лучей, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, а также активное посещение солярия способствуют ежегодному росту заболеваемости. Несмотря на важность проблемы, уровень осведомленности граждан об опасности меланомы и других кожных патологий остается низким не только в Долгопрудном, но и на всей территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

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