22 апреля 2024, 23:52
День диагностики меланомы пройдет в Подмосковье 20 мая
Меланома — один из наиболее опасных видов рака, развивающийся из обычных родинок, поэтому ранняя диагностика играет важную роль. Именно поэтому все филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера проведут День диагностики меланомы 20 мая.
Врач-дерматовенеролог Елена Авербух отмечает, что многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно, уже в стадии наличия метастазов, что снижает шансы на выздоровление.
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Для получения бесплатной диагностики родинок необходимо записаться в ближайший филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера при помощи портала. Кроме того, это можно сделать по телефону: 8 800 2000 345.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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