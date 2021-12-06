Демонтированные по ошибке бюсты героев СССР вновь установят у мемориала воинской славы в Звенигороде

Жители Звенигорода установили бюсты героев Советского Союза Михаила Пронина и Василия Фабричнова у мемориала воинской славы в преддверии 5 декабря. Ночью они были демонтированы и увезены неизвестными лицами.

Администрация округа обратилась в полицию, через систему «Безопасный регион» удалось вычислить, кто демонтировал памятники и что они находятся в здании звенигородского теруправления.

Бюсты были изготовлены по инициативе самих жителей, однако общественники не согласовали установку памятников в порядке, указанном действующим законодательством, тем не менее демонтаж таких бюстов недопустим. По данному факту администрация округа проводит служебное расследование.

Глава Одинцовского округа поручил вернуть бюсты и оказать содействие в установке их у мемориала воинской славы. В администрации уточнили, что необходимая документация будет оформлена в ближайшее время.