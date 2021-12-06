Московский НПЗ рассказал о вкладе промышленников в оборону столицы в 1941-м

В этом году исполняется 80 лет битве за Москву — одному из переломных моментов в Великой Отечественной войне, когда на защиту города были брошены все силы. Важную роль в обороне сыграл и тыл. Московский нефтеперерабатывающий завод совместно с «Вечерней Москвой» обнародовал уникальные архивные хроники о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

Предприятие в то время изготавливало так необходимое фронту моторное топливо для военной техники и авиации.

Во время первого вражеского авианалета на Москву, 22 июля 1941 года, одна из бомб попала на территорию завода. Тогда стало понятно, что это будет одной из желанных мишеней для самолетов противника — возгорание вызвало бы серьезный пожар в опасной близости от столичной границы, из-за бомбежек могли начаться перебои с горючим в целом регионе. Полностью эвакуировать завод было нельзя, более того — важно было не прерывать производство, расширять ассортимент и перевыполнять планы.

После начала бомбежек нефтеперерабатывающий завод замаскировали, а в трех километрах от него построили точно такой же бутафорский. Территорию воссоздали с точностью до метра, корпуса построили из фанеры в натуральную величину. Важно было еще и убедить летчиков противника, что их бомбы действительно производят разрушения и пожары, поэтому после каждой бомбежки из бункера выбегали специальные дежурные и, рискуя жизнью, поджигали бочки с остатками горючего и ветошь. Бутафорский завод подвергался активным бомбардировкам до конца октября 1941 года, затем испортившаяся погода усложнила задачу фашистским летчикам.

В ходе битвы за Москву, которая продолжалась с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года, армии СССР потребовалось более 294 тысяч тонн топлива. Для обслуживания военной техники — танков, самолетов, броневиков.

Завод сумел выстоять под бомбежками, и ни на день не остановился в этот период. Работники героически трудились и продолжали снабжать фронт топливом, несмотря на все трудности.

Как отмечал воентехник 1-го ранга Александр Ломтев, служивший в 1941 в 15-м истребительном авиаполку, на русском морозе советские самолеты падали реже, а машины меньше глохли, чем немецкие. Это было заслугой не только техников и механиков, важную роль сыграло и качество отечественного топлива. Советские бензин и авиакеросин были устойчивее к холоду, чем их немецкие аналоги. Выигрышным было и то, что один из центров производства отечественного топлива находился совсем рядом с фронтом — советские танки и грузовики заправлялись прямо на заводе, и через час могли быть на передовой.

16 октября 1941 года угроза вступления немцев в столицу казалась реальностью. Многие предприятия жгли свою документацию, не стал исключением и нефтеперерабатывающий завод. Помещения предприятия были на всякий случай заминированы, часть оборудования вывезли в Оренбургскую область. Некоторые конторские служащие переводились в цеха и осваивали физическую работу. Работа Московского нефтеперерабатывающего завода помогла нашим войскам спасти столицу от фашистских дивизий. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск.