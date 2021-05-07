«Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Подмосковная делегация присоединилась к церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата. Ее участниками стали зампреды областного правительства, ветераны, Мособлдума, главы округов, волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что свою лепту в победу внес каждый город Подмосковья.

Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто не вернулся с поля боя, и тем, кто находится с нами в строю, показывает на личном примере, как надо любить свою Родину. Это является для нас маяком служения Отечеству Игорь Брынцалов.

По его словам, сохранение традиций и памяти о героях войны — одна из важных задач в воспитании молодежи. Среди нее много и волонтеров Победы, которые тоже возложили цветы в Александровском саду.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы нашему молодому поколению вновь и вновь напоминаем о том, что сделали для страны деды и отцы, добившись победы в Великой Отечественной войне и дав свободу не только нам, но и всему миру», — сказал Брынцалов.

Участники церемонии почтили память павших героев войны минутой молчания. Мероприятие завершилось маршем роты почетного караула под аккомпанемент военного оркестра.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Мособлдумы напомнил еще об одной памятной круглой дате.

«В этом году Подмосковье будет участвовать в праздновании 80-летия Битвы под Москвой. Тоже важная дата, говорящая о том, что Московская область внесла свой неоценимый вклад в Великую Победу», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее мы рассказали о генеральной репетиции парада к 76-й годовщине Победы. Ее зрители поделились впечатлениями с «360».