«Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Подмосковная делегация присоединилась к церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата. Ее участниками стали зампреды областного правительства, ветераны, Мособлдума, главы округов, волонтеры.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что свою лепту в победу внес каждый город Подмосковья.
Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто не вернулся с поля боя, и тем, кто находится с нами в строю, показывает на личном примере, как надо любить свою Родину. Это является для нас маяком служения Отечеству
По его словам, сохранение традиций и памяти о героях войны — одна из важных задач в воспитании молодежи. Среди нее много и волонтеров Победы, которые тоже возложили цветы в Александровском саду.
«Мы нашему молодому поколению вновь и вновь напоминаем о том, что сделали для страны деды и отцы, добившись победы в Великой Отечественной войне и дав свободу не только нам, но и всему миру», — сказал Брынцалов.
Участники церемонии почтили память павших героев войны минутой молчания. Мероприятие завершилось маршем роты почетного караула под аккомпанемент военного оркестра.
Председатель Мособлдумы напомнил еще об одной памятной круглой дате.
«В этом году Подмосковье будет участвовать в праздновании 80-летия Битвы под Москвой. Тоже важная дата, говорящая о том, что Московская область внесла свой неоценимый вклад в Великую Победу», — подчеркнул Брынцалов.
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