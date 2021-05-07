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    07 мая 2021, 14:48

    «Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Подмосковная делегация присоединилась к церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата. Ее участниками стали зампреды областного правительства, ветераны, Мособлдума, главы округов, волонтеры.

    «Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что свою лепту в победу внес каждый город Подмосковья.

    Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто не вернулся с поля боя, и тем, кто находится с нами в строю, показывает на личном примере, как надо любить свою Родину. Это является для нас маяком служения Отечеству

    Игорь Брынцалов.

    По его словам, сохранение традиций и памяти о героях войны — одна из важных задач в воспитании молодежи. Среди нее много и волонтеров Победы, которые тоже возложили цветы в Александровском саду.

    «Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мы нашему молодому поколению вновь и вновь напоминаем о том, что сделали для страны деды и отцы, добившись победы в Великой Отечественной войне и дав свободу не только нам, но и всему миру», — сказал Брынцалов.

    Участники церемонии почтили память павших героев войны минутой молчания. Мероприятие завершилось маршем роты почетного караула под аккомпанемент военного оркестра.

    «Маяк служения Отечеству». Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Председатель Мособлдумы напомнил еще об одной памятной круглой дате.

    «В этом году Подмосковье будет участвовать в праздновании 80-летия Битвы под Москвой. Тоже важная дата, говорящая о том, что Московская область внесла свой неоценимый вклад в Великую Победу», — подчеркнул Брынцалов.

    Ранее мы рассказали о генеральной репетиции парада к 76-й годовщине Победы. Ее зрители поделились впечатлениями с «360».