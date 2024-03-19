19 марта 2024, 18:05
Делегация из Новосибирска проинспектировала работу предприятия «Метровагонмаш» в Мытищах
Представители Новосибирского метрополитена, сотрудники «Сбербанка» и «Сбербанк лизинг» совершили рабочий визит на предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах. В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся производственной деятельности завода.
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса предприятия «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов представил гостям из Новосибирска направления и ассортимент продукции предприятия. Генеральный директор «Метровагонмаш» Андрей Степнов рассказал об истории завода и производстве вагонов метро.
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Участники делегации посетили производственные цеха, где им были показаны вагоны «Москва-2024» и «Балтиец», сборочные линии и технологическое оборудование завода. Также они обсудили детали сотрудничества между «Метровагонмашем» и «Новосибирским метрополитеном».
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