Подмосковье 27 июля 2023, 14:39 Делегация из ДНР познакомилась с работой Центра управления регионом в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Делегация представителей администраций из разных районов Донецкой Народной Республики посетила Балашиху. Специалисты округа показали гостям, как организована работа в Центре управления регионом и в учреждениях социальной защиты населения.

Гостями округа стали работники администраций Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой Народной Республики.

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«Я рад приветствовать вас в Балашихе. Наш муниципалитет — самый крупный в Московской области. Сегодня мы вам рассказываем про социальную защиту населения, работу учреждений культуры и спорта. Очень сложно погрузиться за такой короткий срок, но мы готовы помогать. Будем вас сопровождать и все покажем», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Участникам встречи провели экскурсию по семейному центру «Непоседы», где для детей есть кружки робототехники и шахмат, киностудия, тренажерный зал и бассейн.

Затем члены делегации посетили центр реабилитации для детей и подростков «Мироград» в деревне Федурново. Здесь они познакомились с передовыми методами лечения детей.

«Посмотрели на то, как дети с ограниченными возможностями здоровья проходят курс лечения. Здесь широкий диапазон применяемых практик — от простых до высокотехнологичных. Они дают хороший результат, после которого дети чувствуют себя лучше и увереннее», — отметил глава администрации Новоазовского района Донецкой Народной Республики Василий Овчаров.

Подмосковье уже не первый раз приглашает представителей новых регионов для обмена опытом. Также подобные мероприятия проводятся в других регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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