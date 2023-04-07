Подмосковье 07 апреля 2023, 13:25 Делегация из Башкортостана осмотрела школы и детские сады Подмосковья фото минстроя мо

Читать 360tv в

Делегация города Стерлитамак Республики Башкортостан осмотрела школы и детские сады Московской области. Ее возглавил первый замглавы города по строительству Эмиль Шаймардановы. С представителями делегации встретился первый замминистра строительного комплекса региона Марат Сибатулин.

Представители республики ознакомились с новыми технологиями, которые сокращают сроки строительства объектов.

Сначала делегация посетила самую большую школу в Подмосковье на 2200 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада». Ее откроют 1 сентября этого года. Подрядчик рассказал о материалах при отделке внутренних помещений, инженерных и фасадных решениях.

Затем делегация осмотрела школу в микрорайоне Опалиха в Красногорске. Ее открыли 1 сентября прошлого года. Также они побывали в детском саду на 400 мест в Одинцове. Он начал работу также в 2022 году.

«Масштабные, красивые проекты. Мы уже нашли точки соприкосновения с министерством строительного комплекса Московской области, определили направления для сотрудничества и обмена опытом», — сообщил Шаймарданов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».