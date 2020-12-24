Общественное пространство востребовано для каждого жителя Подмосковья. Ежегодно в регионе благоустраивают несколько десятков парков и скверов. О планах на следующий год рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам главы региона, программа благоустройства в Московской области занимает важное место. В 2020 году в регионе появились новые набережные, зоны отдыха и скверы. Всего благоустроили 35 общественных пространств.

«На это нужны огромные ресурсы. Но жителей не интересуют ресурсы. Ты хочешь жить здесь и сейчас, гулять безопасно. И мы программу благоустройства поставили на одно из ключевых мест. Более того, мы, наверное, единственный регион, где существует Министерство благоустройства. Порядка 24 парков мы каждый год облагораживаем. Причем стараемся активно работать с жителями. Спрашиваем, нужна спортивная площадка или нет, нужны [ли] туалеты или увеселительные мероприятия», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что в каждом городе Подмосковья есть комфортные места для прогулок. И они требуют особого внимания.

«Делаем все, чтобы пространство радовало глаз. При этом не всегда жители любят просто гулять в лесу. Сейчас существует большой проект в Одинцовском городском округе — „Звенигородский вектор“. Ребята-общественники оберегают все пространство, которое окружено натуральной природой. Ничего делать не надо. Просто берешь рюкзак, берешь близкого человека, детей и гуляешь без каких-либо проблем. Наслаждаешься природой. Эти туристические маршруты, велосипедные маршруты наша задача максимально поддерживать. Люди любят Подмосковье, отдыхать, гулять. Но любят жить в комфорте и гулять в комфорте», — подчеркнул глава региона.