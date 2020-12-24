Благоустройство 35 общественных пространств завершили в Подмосковье за год

Новые набережные, зоны отдыха и скверы появились за 2020 год в Подмосковье. Всего в регионе благоустроили 35 общественных пространств, которые теперь смогут посещать более двух миллионов человек. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В этом году мы благоустроили 35 общественных пространств и парков. Это либо полное обновление существующей территории, либо появилось что-то новое. В 14 существующих парках культуры и отдыха прошло обновление инфраструктуры. Это разнообразные сцены, детские площадки, зоны активного отдыха. И в 687 дворах прошло комплексное благоустройство территорий», — рассказал министр.

Он добавил, что изменения коснулись более двух миллионов жителей региона. Хайкин уточнил, что в 35 общественных пространств входят пять площадей и скверов, а также семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре центра в городах и 12 пешеходных маршрутов.

«Нам многого удалось добиться в сфере благоустройства, несмотря на сложный год, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, областного правительства, федерального центра. Были трудности и с бюджетом, и с возможностью ведения работ. Нам удалось реализовать достаточно масштабную, большую программу», — подчеркнул министр.

В Подмосковье продолжается Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, который два года назад запустил президент Владимир Путин в Коломне. Хайкин напомнил, что тогда Подмосковье выиграло четыре территории: Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад.

«И все эти территории сегодня живут, полноценно работают. Мы все это реализовали в 2019 году. А в этом году, например, Зарайск прославился на всю страну. И многие зарубежные СМИ написали о благоустройстве этого города», — сказал он.

По словам министра, в феврале удалось выиграть еще пяти территориям. В их число вошла площадь Невского в Егорьевске, а также набережная реки Клязьмы в Ногинске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде, так называемый Московский тракт в Волоколамске и набережная реки Осетр в Зарайске.

«По данным территориям работы ведутся, контракты заключены. Это те территории, которые появятся к лету 2021 года. Но Зарайск мы первым в стране завершили в этом году. И набережная реки Осетр полностью готова к проведению новогодних праздников. Так что приглашаем посетить наши города», — отметил Хайкин.

Также он сообщил, что по второму конкурсу были подведены итоги по проектируемым объектам. В списке обозначено семь проектов: набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, торговая площадь в Истре, территория прудов реки Теребеньки в Чехове, парк культуры и отдыха «Река времени» в Лобне, территория с кинотеатром в Озерах, территория вокруг озера Бельское в Бронницах и гостиный город в Звенигороде. Все объекты будут реализовываться в 2021–2022 годах.