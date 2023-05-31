Подмосковье 31 мая 2023, 10:05 Декоративные элементы фасада начнут производить под Солнечногорском ООО «Декорстрой»

Читать 360tv в

Цех по производству фасадного декора построят в поселке Березки городского округа Солнечногорск. Разрешение на начало работ выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания «Декорстрой» вложит в проект 70 миллионов рублей. В здании площадью около 1,5 тысячи «квадратов» будут делать молдинги, филенки, межэтажные карнизы, наличники, подоконники, кронштейны, рустовые камни, витражи и другие предметы декора. Такие элементы фасада придают зданию законченный и эстетичный вид.

Реклама

Для производства будут применяться разные разные технологии. Пневмонабрызг — это создание деталей путем напыления смеси на подготовленную форму, премикс — это залитие в формы заранее подготовленного состава компонентов.

Когда завод в Березках построят, здесь появится 22 рабочих места.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.