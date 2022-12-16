Подмосковье 16 декабря 2022, 22:38 Декабрь назвали самым ярмарочным месяцем в Подмосковье Замглавы Минсельхоза Подмосковья Стиславский рассказал о предновогодних ярмарках

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Московская область известна своими ярмарками. Их проводят практически в каждом городском округе, где есть специально организованные площадки, где устанавливают шатры и палатки. Об этом «360» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

«География подмосковных ярмарок обширная, как и все Подмосковье. Поскольку у нас ярмарки можно проводить в любом месте, где есть соответствующие условия, то практически все городские округа имеют у себя такие площадки», — подчеркнул он.

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Заместитель министра отметил, что редко проводят ярмарки только в закрытых административных образованиях. Это связано с тем, что территория там не такая большая, поэтому найти подходящие площадки сложно. Кроме того, туда ограничен въезд, что станет препятствием для продавцов.

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Декабрь Стиславский назвал самым ярмарочным месяцем в Подмосковье. Количество палаток и шатров в городских округах перед новогодними праздниками становится очень большим.

«Жители хотят купить и подарки, и различные деликатесы к новогоднему столу. Этим пользуются предприниматели, которые стараются реализовать свою продукцию», — подчеркнул заместитель министра.

Ярмарки в Подмосковье предназначены не только для торговли, но также несут гуманитарную миссию. В городском округе Коломна на этой неделе посетители рождественских торговых рядов приняли участие в сборе средств для помощи малообеспеченным семьям и детским домам. Благотворительную ярмарку провели в здании Государственного социально-гуманитарного университета. Посетители могли купить игрушки, елочные украшения и сувениры, а также принять участие в мастер-классах.