15 декабря 2022, 18:08
Рождественскую благотворительную ярмарку провели в Коломне
В Коломне 15 декабря провели рождественскую благотворительную ярмарку. В здании Государственного социально-гуманитарного университета устроили настоящий праздник — мастер-классы, выставка ярких игрушек и многое другое. А вырученные средства направят на помощь малообеспеченным семьям и детским домам.
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Организацией ярмарки и праздничной атмосферы занимались студенты и преподаватели вуза. Украшения, игрушки и сувениры предлагали всем желающим! И не только купить — там же провели мастер-классы. Всего за 20 минут гости осваивали азы новогоднего ремесла. На базе ГСГУ собираться не в новинку — каждый год в декабре тут проходят рождественские образовательные чтения.
Гости поучаствовали в акциях «Добрая стена» и «Елка желаний» и в лотерее с розыгрышем подарков. Главные подарки все же получат дети — они получат помощь и внимание. Собранные от продажи поделок средства направят на благотворительность.
В прошлом году удалось порадовать более 20 детей из малоимущих семей, а также один из местных детских домов, рассказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.
«В этом году мы приняли решение помимо тех ребят, о которых я говорила, еще и не обделив вниманием детей, чьи отцы сейчас выполняют свой гражданский долг, военный долг на фронтах СВО», — добавила она.
Организаторы подчеркнули — в акции с удовольствием поучаствовали как студенты, так и местные жители.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья смогут отправить подарки сиротам из Донбасса. Глава региона уточнил, что сделать это можно через портал «Добродел».
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