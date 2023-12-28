Подмосковье 28 декабря 2023, 19:00 Дед Мороз посетил подмосковный стенд на выставке «Россия» Фото: Александра Степанова

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве побывал Дед Мороз. Он посетил некоторые стенды, в том числе стенд Подмосковья.

На стенде Вологодской области Деду Морозу торжественно передали письма посетителей парков Подмосковья. Юные жители региона подарили главному Деду Морозу страны подарок и передали свои письма для исполнения желаний. В рамках мероприятия для детей организовали праздничное шоу.

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Сейчас в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках региона работают 45 резиденций и 101 почта Деда Мороза. Последние завершили прием писем 24 декабря. Также посетителям доступны катки, ледовые спектакли, лыжные трассы, тюбинговые горки, зимние фотозоны и другие бесплатные активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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