Подмосковье 27 декабря 2023, 20:29 Воробьев: гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогут написать письмо Деду Морозу Гостям стенда Подмосковья дали возможность отправить письмо Деду Морозу Фото: Антон Чернов

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Гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проект принадлежит «Сберу». Также гостям на подмосковном стенде помогал виртуальный помощник Салют. Письмо Деду Морозу и открытки родным можно отправить по электронной почте. Также ими можно поделиться в соцсетях.

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«На подмосковном стенде выставки „Россия“ мы постарались отразить эту идею в виде игры-стратегии, в основе которой лежит принцип работы платформы „Добродел“. В реальной жизни „Добродел“ — это большой объем цифровых данных, обращений жителей, всего, что волнует людей», — рассказал Воробьев.

Система GigаСhat доступна владельцам умных колонок Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставки SberBox или телевизора Sber. Для этого следует жать команду «Салют, напиши Деду Морозу».

«Московская область оперативно внедряет технологии искусственного интеллекта, которые значительно повышают эффективность работы. Так, в здравоохранении технологии AI помогают врачам в заполнении медицинской документации — сервис голосового ввода позволяет сократить время заполнения документов. GigаСhat может быть использован как помощник при обработке обращений жителей Московской области по социальной тематике», — сообщил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

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