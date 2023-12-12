Подмосковье 12 декабря 2023, 17:56 Дату последнего звонка для выпускников школ определили в Подмосковье Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Последние звонки в подмосковных школах прозвучат с 24 по 25 мая. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Каждая школа сама определит, в какой из двух дней проводить торжественные линейки. Что касается выпускных вечеров, они в следующем году пройдут с 28 по 29 июня.

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Сдача ЕГЭ начнется уже 23 мая. Школьники будут сдавать географию, литературу и химию.

Для получения аттестата одиннадцатиклассники должны будут сдать два предмета на ЕГЭ, а девятиклассники — четыре предмета на ОГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.

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