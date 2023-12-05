05 декабря 2023, 19:53
«Надеемся, что жители замечают перемены». Андрей Воробьев — о ремонте в лицее Протвина
Андрей Воробьев оценил ремонт в лицее Протвина и пообщался с преподавателями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Лицей Протвина, чтобы проверить его работу. Он пообщался с учащимися и преподавательским составом, а также оценил ремонт, который завершили в учебном заведении в октябре.
Ремонт в здании лицея не проводился с 1961 года. В ходе выполнения работ здесь полностью отремонтировали помещения, заменили крышу, инженерные сети и сантехнику. Кроме того, переоборудовали пищеблок и обновили мебель в кабинетах. Также учебное заведение оснастили всем необходимым современным оборудованием.
Андрей Воробьев подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал планы Московской области по развитию наукограда Серпухов. Работы также продолжатся в Протвине и Пущине.
«Надеемся, что жители замечают перемены. Рад, что в Лицее провели капремонт, мы ежегодно приводим в порядок 60-65 школ в Подмосковье. Эту школу открыли в октябре. Продолжаем также поиск учителей, поскольку с каждым годом количество школьников у нас растет, спрос на педагогов большой», — указал Андрей Воробьем.
Губернатор добавил, что в ближайших планах — пригласить новых учителей. Для этого на муниципальном и региональном уровнях запустят ряд дополнительных программ, например, по аренде жилья. Он также осмотрел кабинеты истории, биологии, и побывал в спортзале, где подарил учащимся волейбольные и баскетбольные мячи.
На встрече с директорами и преподавательским составом городского округа Серпухов обсудили широкий круг вопросов. Один из них — поддержка работников сферы образования. Учителя и местные жители выразили слова благодарности правительству Московской области и лично губернатору за развитие образования в регионе.
Отметим, что Лицей Протвина — уникальное учебное заведение, которое возводилось для детей с повышенным уровнем мотивации к изучению точных наук. В его состав входят учебный корпус и два дошкольных отделения, в которых учатся порядка 600 детей. Для них преподают свыше 60 специалистов, в том числе почетные работники образования РФ, стипендиаты премии губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
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Андрей Воробьев
Протвино
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