Подмосковье 05 декабря 2023, 19:53 «Надеемся, что жители замечают перемены». Андрей Воробьев — о ремонте в лицее Протвина Андрей Воробьев оценил ремонт в лицее Протвина и пообщался с преподавателями Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Лицей Протвина, чтобы проверить его работу. Он пообщался с учащимися и преподавательским составом, а также оценил ремонт, который завершили в учебном заведении в октябре.

Ремонт в здании лицея не проводился с 1961 года. В ходе выполнения работ здесь полностью отремонтировали помещения, заменили крышу, инженерные сети и сантехнику. Кроме того, переоборудовали пищеблок и обновили мебель в кабинетах. Также учебное заведение оснастили всем необходимым современным оборудованием.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Андрей Воробьев подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал планы Московской области по развитию наукограда Серпухов. Работы также продолжатся в Протвине и Пущине.

«Надеемся, что жители замечают перемены. Рад, что в Лицее провели капремонт, мы ежегодно приводим в порядок 60-65 школ в Подмосковье. Эту школу открыли в октябре. Продолжаем также поиск учителей, поскольку с каждым годом количество школьников у нас растет, спрос на педагогов большой», — указал Андрей Воробьем.

Губернатор добавил, что в ближайших планах — пригласить новых учителей. Для этого на муниципальном и региональном уровнях запустят ряд дополнительных программ, например, по аренде жилья. Он также осмотрел кабинеты истории, биологии, и побывал в спортзале, где подарил учащимся волейбольные и баскетбольные мячи.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

На встрече с директорами и преподавательским составом городского округа Серпухов обсудили широкий круг вопросов. Один из них — поддержка работников сферы образования. Учителя и местные жители выразили слова благодарности правительству Московской области и лично губернатору за развитие образования в регионе.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Отметим, что Лицей Протвина — уникальное учебное заведение, которое возводилось для детей с повышенным уровнем мотивации к изучению точных наук. В его состав входят учебный корпус и два дошкольных отделения, в которых учатся порядка 600 детей. Для них преподают свыше 60 специалистов, в том числе почетные работники образования РФ, стипендиаты премии губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

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