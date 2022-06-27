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    27 июня 2022, 13:29

    Дату битвы при Молодях предложили признать Днем воинской славы России

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Мособлдума рассмотрит закинициативу об установлении нового Дня воинской славы 2 августа. В этот день в 1572 году русские войска победили орду хана Девлет Гирея при Молодях. Заседание пройдет 30 июня.

    Дату битвы при Молодях предложили признать Днем воинской славы России

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что решение было принято по итогам конференции Мособлдумы и Мосгордумы. Также в Минпросвещения и Минкультуры России были направлены обращения о масштабном освещении этих исторических событий в школьных учебниках и о съемке фильма.

    Ранее в честь победы в битве была установлена памятная дата — последняя суббота июля, а Молодинское поле получило статус достопримечательности. В этом году исполнится 450 лет со дня сражения. В честь этого Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом три рубля.

    «Необходимость увековечения битвы при Молодях, ставшей одной из ключевых баталий XVI столетия, обусловлена масштабностью и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшем развитии России», — отметил Игорь Брынцалов.

    Битва при Молодях состоялась в 1572 году на территории современного городского округа Чехов.