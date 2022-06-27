Дату битвы при Молодях предложили признать Днем воинской славы России

Мособлдума рассмотрит закинициативу об установлении нового Дня воинской славы 2 августа. В этот день в 1572 году русские войска победили орду хана Девлет Гирея при Молодях. Заседание пройдет 30 июня.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что решение было принято по итогам конференции Мособлдумы и Мосгордумы. Также в Минпросвещения и Минкультуры России были направлены обращения о масштабном освещении этих исторических событий в школьных учебниках и о съемке фильма.

Ранее в честь победы в битве была установлена памятная дата — последняя суббота июля, а Молодинское поле получило статус достопримечательности. В этом году исполнится 450 лет со дня сражения. В честь этого Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом три рубля.

«Необходимость увековечения битвы при Молодях, ставшей одной из ключевых баталий XVI столетия, обусловлена масштабностью и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшем развитии России», — отметил Игорь Брынцалов.

Битва при Молодях состоялась в 1572 году на территории современного городского округа Чехов.