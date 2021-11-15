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    15 ноября 2021, 12:44

    Датчики мониторинга экологии установят в доступных для жителей местах в Подмосковье

    Датчики мониторинга окружающей среды установят в доступных для жителей Подмосковья местах — Воробьев

    Анатолий Минкин, Наза Салех Захи

    Парки и другие природные зоны Московской области должны быть экологически чистыми. Рекреационные зоны во время праздников привлекают большое количество отдыхающих. Для этого в доступных местах должны стоять датчики мониторинга окружающей среды. Такое поручение на заседании правительства дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Датчики мониторинга экологии установят в доступных для жителей местах в Подмосковье

    Глава региона подчеркнул, что запрос на чистую экологию среди жителей региона необычайно высок.

    «Все, что связано с датчиками. Вы их устанавливаете в разных городских округах. Должно быть понятно человеку: где ты можешь посмотреть, проверить состояние окружающей среды. Все жалобы по экологии прошу вас и дальше сопровождать очень подробно», — поручил Воробьев заместителю председателя правительства Московской области — министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину.

    Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе нет никаких вредных производств. А все остальные предприятия обязаны соблюдать санитарные и экологические нормы. Он поручил правительству внимательно следить за этой ситуацией и доносить информацию до руководства заводов и фабрик, а также местных жителей.

    Все мусорные полигоны Московской области закрыли, сейчас они проходят рекультивацию. Этот процесс предусматривает восстановление поврежденной земли и ресурсов. Такую работу провели уже на 13 полигонах. Через два года число должно вырасти до 27. На смену полигонам пришли комплексы переработки отходов. Их в Подмосковье уже 12. Это безопасный и удобный способ утилизации.