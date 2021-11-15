Датчики мониторинга экологии установят в доступных для жителей местах в Подмосковье

Парки и другие природные зоны Московской области должны быть экологически чистыми. Рекреационные зоны во время праздников привлекают большое количество отдыхающих. Для этого в доступных местах должны стоять датчики мониторинга окружающей среды. Такое поручение на заседании правительства дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что запрос на чистую экологию среди жителей региона необычайно высок.

«Все, что связано с датчиками. Вы их устанавливаете в разных городских округах. Должно быть понятно человеку: где ты можешь посмотреть, проверить состояние окружающей среды. Все жалобы по экологии прошу вас и дальше сопровождать очень подробно», — поручил Воробьев заместителю председателя правительства Московской области — министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе нет никаких вредных производств. А все остальные предприятия обязаны соблюдать санитарные и экологические нормы. Он поручил правительству внимательно следить за этой ситуацией и доносить информацию до руководства заводов и фабрик, а также местных жителей.

Все мусорные полигоны Московской области закрыли, сейчас они проходят рекультивацию. Этот процесс предусматривает восстановление поврежденной земли и ресурсов. Такую работу провели уже на 13 полигонах. Через два года число должно вырасти до 27. На смену полигонам пришли комплексы переработки отходов. Их в Подмосковье уже 12. Это безопасный и удобный способ утилизации.