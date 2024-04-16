Подмосковье 16 апреля 2024, 15:15 Дарья Рогожинова из Подмосковья стала чемпионкой России по плаванию ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Представительница Московской области Дарья Рогожинова стала лучшей на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Первую золотую медаль и чемпионский титул среди женщин завоевала Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров.

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В составе сборной Московской области 26 спортсменов. Турнир, на котором разыграют 41 комплект наград, проходит в олимпийском бассейне в Казани. Это отборочный тур на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Объект доступен для жителей с 1 апреля.

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