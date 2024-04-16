16 апреля 2024, 15:15
Дарья Рогожинова из Подмосковья стала чемпионкой России по плаванию
Представительница Московской области Дарья Рогожинова стала лучшей на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщили в Минспорте региона.
Первую золотую медаль и чемпионский титул среди женщин завоевала Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров.
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В составе сборной Московской области 26 спортсменов. Турнир, на котором разыграют 41 комплект наград, проходит в олимпийском бассейне в Казани. Это отборочный тур на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Объект доступен для жителей с 1 апреля.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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